СК проводит проверку по факту обрушения крыши в нижегородском колледже

СЕГОДНЯ 11:10 2019-02-27T11:10:13+03:00

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26 февраля в Сормовском механическом техникуме обрушилась крыша. Об этом сообщили очевидцы происшествия. Теперь следственный комитет проводит доследственную проверку.

Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области, в результате инцидента пострадал один студент. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

- В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - пояснили в ведомстве.

Напомним, происшествие случилось в обеденное время. На фотографиях, сделанных студентами, видно, как узкий коридор завален упавшими балками. Аварийный участок был оцеплен, доступ учащихся туда запрещен. В самом колледже «Комсомольской правде в Нижнем Новгороде» подтвердили, что крыша действительно рухнула, но не в здании, где учебные классы, а в мастерской. Она находится на Сормовском шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU