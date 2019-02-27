2019-02-27T11:10:13+03:00
Общество

СК проводит проверку по факту обрушения крыши в нижегородском колледже

В результате инцидента пострадал один студент
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

26 февраля в Сормовском механическом техникуме обрушилась крыша. Об этом сообщили очевидцы происшествия. Теперь следственный комитет проводит доследственную проверку.

Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области, в результате инцидента пострадал один студент. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

- В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - пояснили в ведомстве.

Напомним, происшествие случилось в обеденное время. На фотографиях, сделанных студентами, видно, как узкий коридор завален упавшими балками. Аварийный участок был оцеплен, доступ учащихся туда запрещен. В самом колледже «Комсомольской правде в Нижнем Новгороде» подтвердили, что крыша действительно рухнула, но не в здании, где учебные классы, а в мастерской. Она находится на Сормовском шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Яндекс.Еда начала принимать заказы на напитки из «Макдоналдса»
Станочник получил тяжелую травму живота в Шахунье
Глава сельсовета в Нижегородской области признан виновным в незаконной рубке деревьев
Иномарка сбила двоих маленьких детей на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде
Зоопарк «Лимпопо» приглашает нижегородцев отпраздновать Масленицу
Территория парка Пушкина вернется в собственность Нижнего Новгорода
Пропавший в Кстове 15-летний Ваня Москалюк найден живым
В Нижегородской области пропал 15-летний Ваня Москалюк
В пяти школах и двух детсадах Нижнего Новгорода сняли карантин по ОРВИ
Внешнеторговый оборот Нижегородской области составил 8,7 млрд долларов
Благоустройство Гребного канала обсудят в Нижнем Новгороде
Глеб Никитин оценил новый МФЦ в Нижнем Новгороде
Глеб Никитин поручил увеличить количество госуслуг, предоставляемых в цифровом виде
Андрей Моисеенко назначен и.о. директора департамента предпринимательства и туризма
Глеб Никитин поручил создать в Нижегородской области геоинформационную систему
В Нижегородской области началось строительство комплекса по производству козьего и овечьего молока
В Выксе осудили студента, убившего товарища из-за компьютерной игры
Скорая помощь не доехала до жителя Шатковского района из-за нечищеных дорог
Движение по улице Адмирала Васюнина ограничено до 31 мая
В Нижегородской области стартовал отбор на пост министра строительства
Фургон насмерть сбил велосипедистку в Московском районе 25 февраля
Две женщины пострадали на пожаре в пятиэтажном доме в Дзержинске
СК проверяет информацию об обморожении мужчины в Сормовском районе Нижнего Новгорода