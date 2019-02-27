2019-02-27T10:30:27+03:00
Общество

Зоопарк «Лимпопо» приглашает нижегородцев отпраздновать Масленицу

Мероприятие начнется в 10 часов утра
Валерия ГРОМОВА
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В следующее воскресенье, 10 марта 2019 года, в нижегородском зоопарке «Лимпопо» состоится празднование Масленицы. В планах провожать зиму, встречать весну, есть вкусные угощения и пить горячий чай.

Как сообщает пресс-служба зоопарка, гостей ждет целая программа, подарки, конкурсы и состязания. А самые сильные и смелые могут покорить традиционный масленичный столб и побороться за ценные призы. Кульминацией, конечно же, станет сожжение чучела Масленицы.

Начало праздника запланировано на 10:00. Приглашаются самые маленькие.

В 12.00 начнется концертная и игровая программа от театра песни «Садко», «Творческой мастерской» ЦДТ Московского района и театра танца «Волжский Сувенир». В 14:00 состоится покорение масленичного столба, а чучело будут жечь в 15:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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