Территория парка Пушкина вернется в собственность Нижнего Новгорода

СЕГОДНЯ 10:02 2019-02-27T10:02:57+03:00

Ранее она была отдана под застройку

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В Нижнем Новгороде прорабатывается вопрос по возвращению территории парка имени Пушкина в муниципальную собственность. С такой просьбой к губернатору Глебу Никитину обратился мэр города Владимир Панов.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, парк будет благоустроен по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». По словам главы администрации Советского района Владимира Исаева, общественные обсуждения на эту тему проводили уже неоднократно.

- Выслушали все пожелания жителей, многие выразили желание видеть здесь больше зелени. Кроме того, планируется расширить спортивную зону, возможно также появится сцена для проведения культурных мероприятий. Территория станет более современной, - заявил он.

Также Панов поставил задачу вернуть территории, ранее изъятых из рекреационных зон в их прежние границы.

- Мы движемся в этом направлении. Уже завтра на городской Думе должно быть принято решение по возвращению части Автозаводского парка в озелененные территории, - подчеркнул глава Нижнего Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU