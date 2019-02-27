2019-02-27T09:51:38+03:00
Общество

Пропавший в Кстове 15-летний Ваня Москалюк найден живым

Его искали чуть больше суток
Валерия ГРОМОВА
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Рано утром в Кстове 26 февраля пропал подросток. 15-летний Ваня Москалюк вышел из дома на улице Нижегородская и исчез. Его искали чуть больше суток.

Около 10 утра 27 февраля поисково-спасательный отряд "Волонтер" сообщил, что мальчик найден живым.

Напомним, в Нижегородской области уже полгода продолжаются поиски двух девочек: 13-летней Маши Ложкаревой и 9-летней Маши Люлиной. Первая пропала 1 августа 2018 года в садоводческом товариществе "Борок" Кстовского района, когда уехала кататься на велосипеде. Маша помладше пропала 20 августа в Богородске, когда вышла гулять рядом с бабушкиным домом на детской площадке. Она дошла до мусорного контейнера и исчезла. Обе девочки будто провалились сквозь землю, у следователей и полицейских до сих пор нет ни одной зацепки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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