2019-02-27T09:46:11+03:00
Общество

В Нижегородской области пропал 15-летний Ваня Москалюк

Валерия ГРОМОВА
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Мальчик пропал утром 26 февраляМальчик пропал утром 26 февраля
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Утром 26 февраля 2019 года в Кстове пропал подросток. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер», Ваня Москалюк вышел из дома на улице Нижегородская в 8:30, и с тех пор его никто не видел.

Родственники мальчика заявили, что он мог направиться в село Просек Лысковского района Нижегородской области.

Приметы пропавшего: рост 150 сантиметров, среднее телосложение, короткие русые волосы и серые глаза.

В день исчезновения Ваня был одет в черные джинсы, темные ботинки, черную куртку с оранжевой молнией и черную шапку.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении данного подростка, пожалуйста, позвоните волонтерам по номеру 8-831-291-51-51 или сразу в полицию: 102.

Напомним, в Нижегородской области продолжаются поиски двух девочек: 13-летней Маши Ложкаревой и 9-летней Маши Люлиной. Первая пропала 1 августа в садоводческом товариществе "Борок" Кстовского района. Маша помладше пропала 20 августа в Богородске, когда вышла гулять рядом с домом на детской площадке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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