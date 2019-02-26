В пяти школах и двух детсадах Нижнего Новгорода сняли карантин по ОРВИ

СЕГОДНЯ 18:06 2019-02-26T18:06:56+03:00

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Учащиеся школ № 42, 51, 60, 85, 136 и воспитанники детсадов № 77 и 450 возобновили занятия с 26 февраля. В этих учреждениях снят карантин по гриппу и ОРВИ, сообщили в департаменте образования.

Также учебный процесс восстановлен в 9г классе школы № 59, в 1а, 2в, 8а и 9б классах школы № 127, 3а, 3б, 6в, 7б и 9а классов школы № 105, 2г, 4а и 6г классов школы №179, 5а класса школы № 72, девяти классов школы № 91, 1-4 классов гимназии № 185 и 9г класса школы № 79. Вдобавок ко всему открыты группы № 3, 4 и 5 в детском саду № 157, № 2 и 8 в детском саду № 388 и одна группа в детсаду № 436.

Вместе с тем на карантин по-прежнему закрыты школы № 171, 15, 111, 110, 175, 115, 32, 140, 47, 71 и 84, а также школа для глухих детей и детсады № 74, 365 и 96.

Напомним, карантин в образовательных учреждениях города был введен с 8 февраля. Сообщалось, что руководителям муниципальных учреждений дополнительного образования было приказано приостановить образовательный процесс для ребят до 17 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU