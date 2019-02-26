2019-02-26T17:52:13+03:00
Экономика

Внешнеторговый оборот Нижегородской области составил 8,7 млрд долларов

Глеб Никитин рассказал об этом на заседании Объединенной коллегии таможенных служб
Анастасия НАЗАРОВА
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Внешнеторговый оборот вырос примерно на одну треть за прошлый год. Это связано, в том числе с тем, что в Нижегородской области открылась первая электронная таможня, заявил глава региона Глеб Никитин на заседании Объединенной коллегии таможенных служб государств-членов Таможенного союза 26 февраля.

Так, за 2018 год внешнеторговый оборот региона вырос до 8,7 миллиарда долларов, из которых около 1,3 миллиарда долларов приходится на страны Таможенного союза.

По словам губернатора, главным внешнеторговым партнером Нижегородской области остается Беларусь, а замыкает десятку Казахстан.

- Нижегородские организации заинтересованы в дальнейшем расширении связей с Казахстаном. С Арменией и Киргизией у нас не столь впечатляющие экономические показатели, но укрепление сотрудничества есть в наших планах на ближайшие годы, - подчеркнул Никитин.

В свою очередь руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин рассказал, что недавно ведомство закончило эксперимент по мониторингу транзитных перевозок с использованием электронных навигационных пломб на базе технологии ГЛОНАСС. Сначала он проводился между службами России и Казахстана, а в будущем эксперимент планируется провести с участием таможенной службы Беларуси.

ИСТОЧНИК KP.RU

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