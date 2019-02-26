Благоустройство Гребного канала обсудят в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 17:32 2019-02-26T17:32:58+03:00

Поучаствовать в мероприятии могут все желающие

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Общественные обсуждения благоустройства Гребного канала состоятся в Доме архитектора 27 февраля в 18.00, передает пресс-служба муниципалитета.

Руководитель Института урбанистики Нижнего Новгорода Зоя Рюрикова напомнила, что в конце января обсуждалась судьба Печерских песков. Встреча получилась содержательной и определила, какие направления интересуют спортсменов, бизнесменов и экспертов.

- Теперь же мы хотим пригласить к обсуждению жителей, которые живут рядом, любят отдыхать на Гребном канале и потенциальных пользователей места, - заявила Рюрикова.

Сообщалось, что зону отдыха на Гребном канале планируется привести в порядок к июлю 2019 года. Тогда мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов отметил, что сейчас надо сделать рабочий проект, провести все конкурсы и выбрать подрядчика.

Напомним, 18 февраля в Доме архитектора обсуждалось благоустройство территории стадиона «Водник». Жители рассказали чиновникам, каким видят это место.

ИСТОЧНИК KP.RU