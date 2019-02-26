Глеб Никитин оценил новый МФЦ в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 17:07 2019-02-26T17:07:45+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Нижнего Новгорода Владимир Панов посетили многофункциональный центр Приокского района, который был открыт в торговом центре «Перекресток» совсем недавно. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области.

- В Нижегородской области с момента начала работы многофункциональных центров практически в три раза увеличилось предоставление услуг. Сегодня нижегородцы получают более чем 3 миллионов 300 тысяч таких услуг. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы при увеличении спроса и повышалось качество обслуживания населения, - сказал Глеб Никитин.

Работа МФЦ – это важное звено проекта «Эффективная губерния», в рамках которого внедряются бережливые технологии, помогающие ускорить работу и усовершенствовать систему обслуживания населения. По словам мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова, открытие МФЦ в ТЦ «Перекресток» – это часть системного решения по улучшению работы многофункциональных центров.

ИСТОЧНИК KP.RU