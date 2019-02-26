Глеб Никитин поручил увеличить количество госуслуг, предоставляемых в цифровом виде

СЕГОДНЯ 15:49 2019-02-26T15:49:58+03:00

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26 февраля 2019 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе посещения МФЦ на проспекте Гагарина поручил увеличить количество госуслуг, предоставляемых в цифровом виде. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Например, сейчас свидетельство о рождении можно получить пока только в ЗАГСе. Наша задача сделать так, как сказал Президент, чтобы услуга предоставлялась проактивно, когда достаточно отправить запрос и получаешь все необходимые документы, - заявил Глеб Никитин.

Напомним, ранее Глеб Никитин поручил профильным ведомствам создать региональную геоинформационную систему (РГИС). Цель - систематизированный свод сведений о земельных участках в регионе, об инженерных коммуникациях, о строениях и градостроительных ограничениях, информации из генеральных планов региона. Губернатор подчеркнул, что в РГИС необходимо отмечать границы зон с особыми условиями использования, а также ограничения, которые на них действуют.

ИСТОЧНИК KP.RU