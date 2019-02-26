Андрей Моисеенко назначен и.о. директора департамента предпринимательства и туризма
Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов назначил Андрея Моисеенко исполняющим обязанности директора нового городского департамента предпринимательства и туризма. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
К своим обязанностям Моисеенко приступил 25 февраля 2019 года. Ранее он был заместителем директора департамента экономического развития, предпринимательства и закупок.
Справка:
Андрей Моисеенко родился 6 августа 1971 года в Горьком. Окончил ГГУ имени Лобачевского. Работал на руководящих должностях в инвестиционных и страховых компаниях. В 2018 году назначен заместителем директора департамента экономического развития, предпринимательства и закупок администрации Нижнего Новгорода.
Ранее сообщалось, что в декабре 2018 года и.о. замглавы мэра Нижнего Новгорода по благоустройству стал Виктор Сдобняков. Он будет заниматься подготовкой города к празднованию 800-летия.
ИСТОЧНИК KP.RU