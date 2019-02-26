2019-02-26T14:58:16+03:00
Политика

Андрей Моисеенко назначен и.о. директора департамента предпринимательства и туризма

Валерия ГРОМОВА
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Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов назначил Андрея Моисеенко исполняющим обязанности директора нового городского департамента предпринимательства и туризма. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

К своим обязанностям Моисеенко приступил 25 февраля 2019 года. Ранее он был заместителем директора департамента экономического развития, предпринимательства и закупок.

Справка:

Андрей Моисеенко родился 6 августа 1971 года в Горьком. Окончил ГГУ имени Лобачевского. Работал на руководящих должностях в инвестиционных и страховых компаниях. В 2018 году назначен заместителем директора департамента экономического развития, предпринимательства и закупок администрации Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что в декабре 2018 года и.о. замглавы мэра Нижнего Новгорода по благоустройству стал Виктор Сдобняков. Он будет заниматься подготовкой города к празднованию 800-летия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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