2019-02-26T13:37:18+03:00
Общество

Глеб Никитин поручил создать в Нижегородской области геоинформационную систему

Валерия ГРОМОВА
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил профильным ведомствам создать региональную геоинформационную систему (РГИС). Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Цель - систематизированный свод сведений о земельных участках в регионе, об инженерных коммуникациях, о строениях и градостроительных ограничениях, информации из генеральных планов региона.

- Сейчас эту информацию в одном месте получить нельзя – только в разрозненных базах данных. Потенциальные инвесторы, жители региона должны иметь возможность на одной платформе узнать о координатах и площади интересующих их для работы и проживания земельных участков, техническом состоянии зданий, - пояснил Глеб Никитин.

Он подчеркнул, что в РГИС необходимо отмечать границы зон с особыми условиями использования, а также ограничения, которые на них действуют.

Глеб Никитин поручил министерству имущественных и земельных отношений, министерству информационных технологий и связи проработать технические аспекты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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