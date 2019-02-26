2019-02-26T13:28:33+03:00
Общество

В Нижегородской области началось строительство комплекса по производству козьего и овечьего молока

Инвестор планирует завезти первую 1000 голов овец уже в апреле
Валерия ГРОМОВА
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В Лысковском районе Нижегородской области началось строительствокомплекса по производству греческого йогурта, сыра фета и мороженого из козьего и овечьего молока. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На сегодняшний день рабочие уже завершили реконструкцию овцеводческих помещений и начали монтаж доильного оборудования.

- Инвестор планирует завезти первую 1000 голов овец в апреле, вторую - в конце 2019 года, это еще 1000 голов. Вторая очередь реализации проекта предполагает строительство перерабатывающего производства и увеличение поголовья, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, рирост производства и отгрузки продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Нижегородской области составил 7% за 2018 год .

- Например, открылось новое молокоперерабатывающее производство – первый подобный завод в Дальнеконстантиновском районе. Пока запущена первая очередь проекта. В середине 2019 года планируется ввести в действие вторую очередь и вывести завод на полную мощность. Будет создано почти 100 новых рабочих мест, - подытожил Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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