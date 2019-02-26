В Выксе осудили студента, убившего товарища из-за компьютерной игры

СЕГОДНЯ 13:20 2019-02-26T13:20:51+03:00

Он отправится в исправительную колонию строгого режима на девять лет

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Суд вынес приговор в отношении 20-летнего студента из Выксы, который совершил преступления по статьям «Убийство» и «Кража». Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области.

Напомним, 6 мая 2018 года подозреваемый несколько раз пырнул ножом хозяина комнаты в местном общежитии. 23-летний пострадавший скончался на месте происшествия. Чтобы скрыть следы преступления, молодой человек вымыл комнату и скрылся, похитив детали компьютера на сумму 14 тысяч рублей.

Тело погибшего было найдено только на следующий день.

Свою вину обвиняемый признал. На допросе он сообщил следователям, что причиной ссоры с погибшим стал тот факт, что они не поделили очередность игры на компьютере.

Суд приговорил его к наказанию в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU