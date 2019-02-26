В Выксе осудили студента, убившего товарища из-за компьютерной игры
Суд вынес приговор в отношении 20-летнего студента из Выксы, который совершил преступления по статьям «Убийство» и «Кража». Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области.
Напомним, 6 мая 2018 года подозреваемый несколько раз пырнул ножом хозяина комнаты в местном общежитии. 23-летний пострадавший скончался на месте происшествия. Чтобы скрыть следы преступления, молодой человек вымыл комнату и скрылся, похитив детали компьютера на сумму 14 тысяч рублей.
Тело погибшего было найдено только на следующий день.
Свою вину обвиняемый признал. На допросе он сообщил следователям, что причиной ссоры с погибшим стал тот факт, что они не поделили очередность игры на компьютере.
Суд приговорил его к наказанию в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU