2019-02-26T12:51:08+03:00
Происшествия

Скорая помощь не доехала до жителя Шатковского района из-за нечищеных дорог

Валерия ГРОМОВА
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Житель Шатковского района чуть не остался без медицинской помощи из-за нечищеных от снега дорог. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

По информации, мужчине, проживающем в селе Калапино, срочно потребовалась медпомощь и он вызвал врачей на дом. Отмечается, что у него инвалидность третьей группы. Однако автомобиль «скорой помощи» не смог доехать до дома пострадавшего, потому что на улице Дружбы образовались снежные навалы и заносы.

Врачам пришлось идти пешком. По данному факту ведомством была организована проверка, по итогам которой главе администрации Силинского сельсовета внесено представление об устранении нарушений, которое находится на рассмотрении. Вопрос уборки снега на территории района взят на контроль прокуратуры Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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