Движение по улице Адмирала Васюнина ограничено до 31 мая

СЕГОДНЯ 12:15 2019-02-26T12:15:18+03:00

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18 февраля 2019 года в Нижнем Новгороде ограничили движение по улице Адмирала Васюнина. Как сообщается на сайте Центра организации дорожного движения, причиной такого решения стал ремонт водопровода.

Речь идет об участке рядом с домом №1к1, а а также около дома №90 по улице Ванеева. Работы будут проводиться до 31 мая.

Теперь автомобилисты могут ездить там со скоростью, не превышающей 40 километров в час. Также введено сужение дороги.

Напомним, в Нижегородском районе Нижнего Новгороде с 23 января 2019 года ограничено движение по Обозной улице. Причиной стали работы по прокладке теплотрассы. Ограничения будут сняты лишь 10 апреля. Так, до 18 февраля будет закрыт участок от дома №9 до дома №11, с 19 февраля до 15 марта – от дома №9 до дома №3, а с 16 марта до 10 апреля – от дома №3 до дома №26 на улице Малая Покровская.

ИСТОЧНИК KP.RU