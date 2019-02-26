В Нижегородской области стартовал отбор на пост министра строительства
Сегодня, 26 февраля 2019 года, стартовал отбор на пост министра строительства Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
По словам губернатора Глеба Никитина, перед будущим министром стоят масштабные задачи.
- Это крайне ответственная должность. Регион должен быть комфортным – как для нижегородцев, так и для наших гостей. От министра я жду последовательной работы по ликвидации ветхого и аварийного жилья, по решению проблем дольщиков, - пояснил Глеб Никитин.
Отбор будет проходить в два этапа: заочный и очный. Первый продлится до 19 марта. Кандидатам нужно зарегистрироваться на портале «Команда Правительства», заполнить данные профиля и биографической анкеты, пройти тестирование, записать и загрузить видео-презентацию на портал, а также указать рекомендателей.
Напомним, в конце декабря 2018 года Глеб Никитин подписал распоряжение о назначении Дениса Егорова на пост министра экологии Нижегородской области.
ИСТОЧНИК KP.RU