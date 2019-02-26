2019-02-26T11:56:33+03:00
Политика

В Нижегородской области стартовал отбор на пост министра строительства

Первый этап продлится до 19 марта
Валерия ГРОМОВА
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Сегодня, 26 февраля 2019 года, стартовал отбор на пост министра строительства Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам губернатора Глеба Никитина, перед будущим министром стоят масштабные задачи.

- Это крайне ответственная должность. Регион должен быть комфортным – как для нижегородцев, так и для наших гостей. От министра я жду последовательной работы по ликвидации ветхого и аварийного жилья, по решению проблем дольщиков, - пояснил Глеб Никитин.

Отбор будет проходить в два этапа: заочный и очный. Первый продлится до 19 марта. Кандидатам нужно зарегистрироваться на портале «Команда Правительства», заполнить данные профиля и биографической анкеты, пройти тестирование, записать и загрузить видео-презентацию на портал, а также указать рекомендателей.

Напомним, в конце декабря 2018 года Глеб Никитин подписал распоряжение о назначении Дениса Егорова на пост министра экологии Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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