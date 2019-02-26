Фургон насмерть сбил велосипедистку в Московском районе 25 февраля

СЕГОДНЯ 11:00 2019-02-26T11:00:07+03:00

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Вчера, 25 февраля 2019 года, в Московском районе Нижнего Новгорода велосипедистка погибла под колесами ГАЗели. Как сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону, трагедия случилась на Бурнаковской улице.

Мужчина, который сидел за рулем автомобиля марки ГАЗ 2824AN, сбил женщину 1971 года рождения, которая ехала на велосипеде по краю проезжей части. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что 13 февраля 2019 года в Краснобаковском районе произошло смертельное ДТП с участием двух иномарок. Водитель автомобиля «Митцубиси» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и протаранил «Мерседес» Столкновение было очень сильным. В результате водитель и пассажир «Митцубиси» были госпитализированы с серьезными травмами. Мужчина 1956 года рождения, который ехал за рулем, получил черепно-мозговую травму и перелом. Через несколько часов после аварии он скончался в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU