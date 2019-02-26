Две женщины пострадали на пожаре в пятиэтажном доме в Дзержинске

СЕГОДНЯ 10:46 2019-02-26T10:46:09+03:00

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Поздно вечером 25 февраля 2019 года на улице Маяковского в Дзержинске загорелся пятиэтажный жилой дом. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области, в одной из квартир вспыхнули вещи.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в 23:20. Приехавшие на место спасатели обнаружили густой дым в подъезде. Личным составом с помощью масок для спасаемых были спасены семь человек, в том числе трое детей.

Еще 10 жильцов дома были эвакуированы по лестничным маршам. Пострадали два человека: женщина 1980 года рождения и женщина 1943 года рождения. Первая отказалась от госпитализации, а вторую доставили в больницу с отравлением продуктами горения.

В результате пожара сгорело имущество в квартире на площади 30 квадратных метров. Причиной случившегося стал недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU