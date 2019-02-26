СК проверяет информацию об обморожении мужчины в Сормовском районе Нижнего Новгорода

СЕГОДНЯ 10:34 2019-02-26T10:34:58+03:00

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Следователи организовали проведение доследственной проверки по факту информации, размещенной в СМИ, о пострадавшем мужчине, который 12 часов провел на морозе в лесу, а спецслужбы отказались его спасать.

Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области,все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 27 января 2019 года. Нижегородец заблудился в лесу на окраине Нижнего Новгорода и провел там 12 часов. Он звонил в экстренную службу, но они отказались ему помогать. Мужчине чудом удалось спастись: около полудня его заметил лыжник, который катался по лесу. Часа два он выводил пострадавшего обратно к городу. Вернувшись домой, мужчина тут же вызвал скорую. Через несколько часов нижегородца госпитализировали, а на днях ампутировали ему пальцы на правой ноге. Сейчас он находится в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU