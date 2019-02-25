Изменится расписание нижегородских электричек с 7 по 10 марта

СЕГОДНЯ 16:09 2019-02-25T16:09:08+03:00

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В связи с тем, что на этой неделе выходных будет больше, чем обычно, сдвигается и расписание всех пригородных поездов. Об этом сообщает АО «Волго-Вятская Пригородная Пассажирская Компания».

Международный женский день в этом году выпадает на пятницу, в результате он становится выходным днем. А раз это выходной, то и электрички в этот день будут ходить по-другому.

Итак, 7 марта все пригородные поезда Горьковской железной дороги будут следовать по расписанию пятницы, 8 и 9 марта – по расписанию субботы, а 10 марта – по расписанию воскресенья.

Так что, собираясь воспользоваться электричкой, будьте внимательны. Для того чтобы не запутаться и не опоздать к поезду, перед поездкой уточните время движения нужной вам электрички на сайте АО «Волго-Вятская Пригородная Пассажирская Компания»: https://vvppk.ru/passazhiram/raspisanie-elektrichek или в сервисе Яндекс.Расписание https://rasp.yandex.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU