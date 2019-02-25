Ольга Балакина может занять пост зампредседателя думы Нижнего Новгорода

СЕГОДНЯ 16:06 2019-02-25T16:06:47+03:00

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25 февраля 2019 года в нижегородской думе прошло заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, в ходе которого председатель гордумы Дмитрий Барыкин рекомендовал назначить на пост своего заместителя Ольгу Балакину.

На сегодняшний день есть два вакантных поста зампредседателя.

- Я принял решение, что необходим еще один заместитель, представляющий самую большую фракцию в городской думе – фракцию «Единая Россия». Посоветовавшись со многими депутатами, с главой города, с губернатором я пришел к выводу, что лучшей кандидатурой в данном случае будет Ольга Балакина, - цитирует Барыкина пресс-служба гордумы.

По его словам, его новый заместитель будет работать на непостоянной основе. При этом Балакина продолжит руководить постоянной комиссией по местному самоуправлению.

Заместитель председателя городской думы Николай Сатаев поддержал предложенную кандидатуру.

Вопрос о назначении включен в повестку заседания 27 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU