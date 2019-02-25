Заволжанин убил соседа в День защитника Отечества

СЕГОДНЯ 15:05 2019-02-25T15:05:22+03:00

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В Городецком районе Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего жителя города Заволжье. Он обвиняется по статье «Убийство» УК РФ, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

По информации, поздно вечером 23 февраля обвиняемый отмечал День защитника Отечества со своим 60-летним соседом. После застолья он догнал уходящего гостя и пырнул его ножом, от которого пенсионер скончался на месте происшествия.

Подозреваемый задержан, он отказался от дачи показаний. По предварительным данным он в состоянии алкогольного опьянения всегда вел себя агрессивно. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело в отношении 35-летней жительницы Нижнего Новгорода. Она пришла навестить свою 86-летнюю бабушку и в ходе визита нанесла ей удар молотком по голове. Пенсионерка погибла. Ее внучка сейчас находится в психиатрической больнице, ее поставили на учет.

ИСТОЧНИК KP.RU