2019-02-25T14:40:31+03:00
Общество

Пост ректора НГСХА занял Александр Жезлов

Должность освободилась после того, как ее покинул Александр Самоделкин
Валерия ГРОМОВА
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Александр Жезлов назначен ректором Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии. Соответствующий указ подписан 25 февраля. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.

Напомним, пост ректора освободился после того, как его на прошлой неделе покинул Александр Самоделкин. До сегодняшнего дня его обязанности были возложены на первого проректора Георгия Жданкина.

Справка:

Александр Жезлов родился 27 января 1978 года в городе Вязники Владимирской области. Он с отличием окончил НГСХА по специальности «Производство и переработка продукции растениеводства». С 2007 года по 2013 год он работал в должности декана факультета заочного образования НГСХА, а с 2015 года был профессором кафедры Технологии хранения и переработки продукции растениеводства. В течение последних трех лет он работал в коммерческих структурах Нижнего Новгорода и Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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