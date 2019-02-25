2019-02-25T13:45:52+03:00
Общество

Пропавшего в Нижнем Новгороде 15-летнего Александра Короткова нашли живым

Его искали меньше суток
Валерия ГРОМОВА
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Сегодня утром поисково-спасательная группа «Рысь» опубликовала в социальных сетях ориентировку с фотографией пропавшего подростка. Вчера, 24 февраля, 15-летний Александр Коротков сел в автобус №48 в Нижнем Новгороде и уехал в сторону улицы Долгополова. Его искали почти сутки.

Информация о том, что Александр нашелся, появилась около 13:30 25 февраля. По словам волонтеров, подростка нашли в Нижнем Новгороде сотрудники МВД.

Напомним, в Нижегородской области уже полгода продолжаются поиски двух девочек: 13-летней Маши Ложкаревой и 9-летней Маши Люлиной. Первая пропала 1 августа в садоводческом товариществе "Борок" Кстовского района, когда уехала кататься на велосипеде. Маша помладше пропала 20 августа в Богородске, когда вышла гулять рядом с бабушкиным домом на детской площадке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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