2019-02-25T12:23:15+03:00
Общество

Нижегородцы отправили более 20 тысяч заявок в ИС «Наш Нижний»

86% из них уже отработаны
Валерия ГРОМОВА
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По данным на 11:00 25 февраля 2019 года, в информационную систему «Наш Нижний» поступили уже 20 133 заявки от горожан. Об этом со ссылкой на единую дежурно-диспетчерская служба сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, к ИС «Наш Нижний» подключились 107 домоуправляющих компаний, которые отработали более 17 300 полученных заявок, что составляет 86% от общего числа.

Больше всего жаловались жители Канавинского, Ленинского и Советского районов.

Напомним, воспользоваться информационной системой может любой нижегородец, чья управляющая компания присоединилась к системе. Для этого необходимо на компьютере или смартфоне набрать адрес нашнн.рф или позвонить по номеру 005. Все заявки фиксируются в системе «Наш Нижний», затем попадает в домоуправляющую компанию для выполнения работ и в мэрию на контроль.Если качество выполнения работ жителя не устраивает, заявка возвращается на доработку в обслуживающую организацию.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на исходе зимы администрация Нижнего Новгорода подвела предварительные итоги работы портала «Антиснег». И вывод напросился такой: информационная система показала свою эффективность, хотя работать, несомненно, есть над чем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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