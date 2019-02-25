2019-02-25T12:51:28+03:00
Происшествия

Жительница Мещеры убила свою 86-летнюю бабушку молотком

Ее поместили в психиатрическую больницу
Валерия ГРОМОВА
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Следователи возбудили уголовное дело в отношении 35-летней жительницы Нижнего Новгорода. Она убила собственную бабушку, ударив ее молотком по голове.

Как сообщается на сайте СУ СК РФ по региону, трагедия произошла 22 февраля 2019 года в квартире доме на Мещерском бульваре в Канавинском районе. Подозреваемая пришла навестить свою 86-летнюю бабушку и в ходе визита нанесла ей удар молотком по голове.

Пенсионерка скончалась на месте происшествия. Ее внучка сейчас находится в психиатрической больнице, ее поставили на учет.

С целью установления ее вменяемости следователи назначат судебно-психиатрическую экспертизу. Расследование по уголовному делу продолжается.

Ранее сообщалось, что в Арзамасском районе местный житель обвиняется в совершении преступления по статье «покушение на убийство». В ближайшее время он предстанет перед судом. 35-летний мужчина поссорился со своей гражданской женой, которая попросила его сходить в магазин за продуктами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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