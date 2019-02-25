2019-02-25T10:43:08+03:00
Экономика

Доходы консолидированного бюджета Нижегородской области выросли на 10% за январь

За последний месяц в бюджет поступили 10,4 миллиарда рублей доходов
Валерия ГРОМОВА
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Доходы консолидированного бюджета Нижегородской области выросли в на 10% за январь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на министерство финансов сообщает пресс-служба регионального правительства.

За последний месяц в бюджет поступили 10,4 миллиарда рублей доходов. Это на 10% больше, чем поступало в январе 2018 года. Расходы консолидированного бюджета составили 12,6 миллиарда рублей.

Доходы бюджета Нижегородской области были получены в сумме 9,3 миллиарда рублей, 7,7 миллиарда из которых налоговые и неналоговые. Также 3,5 миллиарда рублей были получены в виде межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов.

Ранее сообщалось, что 22 февраля 2019 года в Заксобрании Нижегородской области прошло заседание комитета по бюджету и налогам. Присутствующие депутаты обсудили проект изменений в закон об областном бюджете на ближайшие три года. По итогам стало известно, что в 2019 году на капитальный ремонт школ будут направлены 700 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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