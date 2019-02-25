Нижегородцы станцевали флешмоб в честь 23 февраля на катке «Зимняя сказка»

СЕГОДНЯ 10:20 2019-02-25T10:20:18+03:00

В нем приняли участие профессиональные танцоры, курсанты МВД, студенты и трое ребят из социально-реабилитационного центра

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23 февраля жители Нижнего Новгорода отмечали День защитника Отечества на развлекательной площадке «Зимняя сказка», которая находится рядом со стадионом, построенным к Чемпионату мира по футболу.

В 13:00 в рамках праздничной программы состоялся массовый танцевальный флешмоб. В нем приняли участие профессиональные танцоры, курсанты МВД, студенты и трое ребят из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Солнышко» Ленинского района. Последние – 12-летняя Диана, 12-летний Артем и 13-летняя Катя – мечтали научиться танцевать. Об этом дети написали губернатору Нижегородской области Глебу Никитину. Их мечта сбылась 23 февраля.

Кроме того, на территории «Зимней сказки» прошло благотворительное мероприятие для ребят из школ-интернатов и детских домов.

- Для них были проведены показательные выступления от команды по синхронному катанию «Арабеск» и Анатолия Терентьева - воспитанника Спортивной школы олимпийского резерва по ледовым видам спорта, - рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области.

После этого дети посмотрели мастер-класс по фигурному катанию и по изготовлению валентинок.

ИСТОЧНИК KP.RU