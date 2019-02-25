2019-02-25T10:20:18+03:00
Общество

Нижегородцы станцевали флешмоб в честь 23 февраля на катке «Зимняя сказка»

В нем приняли участие профессиональные танцоры, курсанты МВД, студенты и трое ребят из социально-реабилитационного центра
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

23 февраля жители Нижнего Новгорода отмечали День защитника Отечества на развлекательной площадке «Зимняя сказка», которая находится рядом со стадионом, построенным к Чемпионату мира по футболу.

В 13:00 в рамках праздничной программы состоялся массовый танцевальный флешмоб. В нем приняли участие профессиональные танцоры, курсанты МВД, студенты и трое ребят из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Солнышко» Ленинского района. Последние – 12-летняя Диана, 12-летний Артем и 13-летняя Катя – мечтали научиться танцевать. Об этом дети написали губернатору Нижегородской области Глебу Никитину. Их мечта сбылась 23 февраля.

Кроме того, на территории «Зимней сказки» прошло благотворительное мероприятие для ребят из школ-интернатов и детских домов.

- Для них были проведены показательные выступления от команды по синхронному катанию «Арабеск» и Анатолия Терентьева - воспитанника Спортивной школы олимпийского резерва по ледовым видам спорта, - рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области.

После этого дети посмотрели мастер-класс по фигурному катанию и по изготовлению валентинок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пропавшего в Нижнем Новгороде 15-летнего Александра Короткова нашли живым
Нижегородцы отправили более 20 тысяч заявок в ИС «Наш Нижний»
Жительница Мещеры убила свою 86-летнюю бабушку молотком
Доходы консолидированного бюджета Нижегородской области выросли на 10% за январь
В Нижнем Новгороде пропал 15-летний Александр Коротков
Мокрый снег, гололед и метель ожидаются в Нижегородской области 25 февраля
Несырьевой неэнергетический экспорт из Нижегородской области в Узбекистан вырос по итогам 2018 года
16-летняя нижегородка Алеся Алешина одержала победу на Чемпионате России по сквошу
20-летняя Надежда Полякова пропала в Нижнем Новгороде
Пенсионер ударил ножом знакомую в Дзержинске
Нижегородский масложиркомбинат представил проект системы очистки на мыловаренном производстве
Курица, яйца и рыба стали дешевле в Нижегородской области
35-летняя рецидивистка украла телевизор из деревенского дома в Нижегородской области
Более 100 тысяч га леса поставят на кадастровый учет в Нижегородской области в 2019 году