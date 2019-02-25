В Нижнем Новгороде пропал 15-летний Александр Коротков

СЕГОДНЯ 09:42 2019-02-25T09:59:40+03:00

В последний раз его видели 24 февраля

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Поисково-спасательная группа «Рысь» просит жителей Нижнего Новгорода помочь в поисках 15-летнего подростка. Как сообщается на официальной странице ПСГ в социальных сетях, Александр Коротков пропал 24 февраля.

В 16:30 подросток сел в автобус №48 в Нижнем Новгороде и уехал в сторону улицы Долгополова. С тех пор его никто не видел.

Приметы пропавшего: худощавое телосложение, рост 164 сантиметра, светлые волосы и голубые глаза. В день исчезновения молодой человек был одет в черную шапку в полоску с помпоном, черно-желтую куртку, синие джинсы и светло-коричневые ботинки. При себе у Александра был мобильный телефон.

Если вы что-либо знаете о местонахождении подростка, просим сообщать информацию волонтерам по номеру 8-831-283-83-00 или сразу в полицию: 102.

Напомним, в Нижегородской области продолжаются поиски двух девочек: 13-летней Маши Ложкаревой и 9-летней Маши Люлиной. Первая пропала 1 августа в садоводческом товариществе "Борок" Кстовского района. Маша помладше пропала 20 августа в Богородске, когда вышла гулять рядом с домом на детской площадке

ИСТОЧНИК KP.RU