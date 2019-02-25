2019-02-25T09:45:46+03:00
Общество

Мокрый снег, гололед и метель ожидаются в Нижегородской области 25 февраля

МЧС советует воздержаться от поездок за рулем
Валерия ГРОМОВА
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В ближайшие несколько часов в Нижегородской области ожидаются мокрый снег и дождь, из-за которых образуется гололед и снежные заносы на дорогах. Об этом сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС». Такая погода сохранится в течение всего дня. В связи с этим прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и ДТП.

Сотрудники ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендуют жителям не отпускать детей и пожилых одних на улицу, а также осторожно ходить по улицам, смотреть на крыши и обходить дома, на которых образовались сосульки. Кроме того, нельзя перебегать дорогу вблизи движущихся машин.

- В условиях гололеда и осадков ограничьте использование автотранспорта, по возможности воздержитесь от поездок по городу, - советуют в ведомстве.

Но, если вы уже сели за руль, то снизьте скорость, сохраняйте безопасную дистанцию и избегайте внезапных торможений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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