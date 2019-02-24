2019-02-24T21:10:44+03:00
Общество

Несырьевой неэнергетический экспорт из Нижегородской области в Узбекистан вырос по итогам 2018 года

Рост произошел главным образом за счет шестикратного увеличения поставок средств наземного транспорта
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Доля экспорта нижегородских товаров в общем товарообороте с Узбекистаном впервые за десять лет превысила 94% по итогам 2018 года. Об этом заявила директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам Ольги Гусевой, основное увеличение произошло за счет роста поставок несырьевой энергетической продукции. Таким образом, за 2018 год общий объем экспорта нижегородской продукции в Узбекистан увеличился более чем на 84% и превысил 85 миллионов долларов.

К примеру, поставки в Узбекистан средств наземного транспорта увеличились в шесть раз и составили 42,2 миллиона долларов. Продажи легковых автомобилей выросли в 50 раз. Также увеличился экспорт изделий из черных металлов.

- С Республикой Узбекистан наш регион развивает не только торгово-экономические отношения. Согласно поручению, данному Глебом Никитиным на первом координационном совете по развитию промышленности с участием торговых представителей РФ из всех стран мира, Нижегородская область поступательно расширяет экспорт образовательных услуг в данную страну, - отметила Ольга Гусева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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