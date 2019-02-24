16-летняя нижегородка Алеся Алешина одержала победу на Чемпионате России по сквошу

СЕГОДНЯ 19:20 2019-02-24T19:27:51+03:00

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16-летняя нижегородская спортсменка Алеся Алешина заняла первое место на Чемпионате России по сквошу, который состоялся в Москве 22-24 февраля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

С победой Алесю Алешину поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Победа Алеси Алешиной – это подтверждение высокого уровня нижегородской школы сквоша, - отметил Глеб Никитин.

На следующей неделе Алесе Алешиной предстоит принять участие в турнире в Гамбурге в возрастной категории до 19 лет.

- Желаю Алесе удачи в международных соревнованиях! Сквош – яркий и интересный вид спорта, который становится в России все популярнее. Уверен, что в будущем мы увидим еще немало побед представителей нашей школы сквоша, - подчеркнул Глеб Никитин.

Кстати, в первенстве в этом году участвовало рекордное количество спортсменов – более ста.

ИСТОЧНИК KP.RU