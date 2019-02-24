16-летняя нижегородка Алеся Алешина одержала победу на Чемпионате России по сквошу
16-летняя нижегородская спортсменка Алеся Алешина заняла первое место на Чемпионате России по сквошу, который состоялся в Москве 22-24 февраля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
С победой Алесю Алешину поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
- Победа Алеси Алешиной – это подтверждение высокого уровня нижегородской школы сквоша, - отметил Глеб Никитин.
На следующей неделе Алесе Алешиной предстоит принять участие в турнире в Гамбурге в возрастной категории до 19 лет.
- Желаю Алесе удачи в международных соревнованиях! Сквош – яркий и интересный вид спорта, который становится в России все популярнее. Уверен, что в будущем мы увидим еще немало побед представителей нашей школы сквоша, - подчеркнул Глеб Никитин.
Кстати, в первенстве в этом году участвовало рекордное количество спортсменов – более ста.
ИСТОЧНИК KP.RU