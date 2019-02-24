20-летняя Надежда Полякова пропала в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 16:44 2019-02-24T16:44:36+03:00

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20-летняя Надежда Полякова пропала без вести в Московском районе Нижнего Новгорода несколько дней назад. Об этом в социальных сетях сообщили сестры девушки.

- Надя ушла из дома 20 февраля около 10-11 часов утра. Была одета в черный пуховик, синие джинсы, на ногах у нее были бордовые угги с блестками. Также она взяла с собой маленькую сумку, - рассказала сестра пропавшей девушки Олеся Полякова.

Надежда Полякова имеет рост около 165 сантиметров, худое телосложение, голубые глаза и светло-русые волнистые волосы средней длины. Проживает она на улице Красных Зорь в Московском районе.

По предварительной информации, у девушки имеется психическое расстройство.

Любую информацию о пропавшей девушке просят сообщать ее родственникам по телефонам 89535669304 или 89527804920.

ИСТОЧНИК KP.RU