2019-02-24T14:56:14+03:00
Происшествия

Пенсионер ударил ножом знакомую в Дзержинске

Ранение было нанесено в ходе ссоры во время распития спиртного
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Дзержинске задержали пенсионера, ударившего ножом свою знакомую. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, инцидент произошел днем в пятницу, 22 февраля 2019 года, в квартире дома на улице Ленинградской в Дзержинске. 63-летний мужчина распивал у себя дома алкоголь со своей знакомой. Внезапно между ними произошла ссора, в ходе которой пенсионер схватил нож и нанес им проникающее ножевое ранение в живот женщине. На место сразу прибыли полицейские и врачи.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Стоит отметить, что ранее он уже был судим – правда, не уточняется, за что именно. В настоящее время в отношении мужчины избирается мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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