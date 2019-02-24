2019-02-24T13:34:53+03:00
Общество

Нижегородский масложиркомбинат представил проект системы очистки на мыловаренном производстве

Проект был реализован в 2018 году
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Выездное совещание комитета по экологии и природопользованию ЗСНО состоялось на нижегородской производственной площадке группы компаний «НМЖК» при участии представителей регионального министерства экологии и природных ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В формате круглого стола участники обсудили вопросы охраны окружающей среды и очистки атмосферного воздуха. ГК «НМЖК» представила проект системы очистки выбросов на участке слива жиров мыловаренного завода, который был реализован в 2018 году.

- Сейчас остро стоит проблема комфортности жизни в Нижнем Новгороде, и особенно это касается вопроса качества воздуха. Нам нужно стремиться к снижению уровня загрязнений воздуха предприятиями. НМЖК является одним из самых значимых предприятий области, и в последнее время заметно уменьшилось количество замечаний к предприятию и значительно снизилось количество обращений жителей города по поводу неприятных запахов от комбината, - отметил председатель комитета по экологии и природопользованию, депутат Заксобрания Владислав Атмахов.

- Только в 2018 году было проведено более 550 анализов и замеров по целому ряду показателей, при этом не было зафиксировано ни одного превышения предельно допустимых выбросов, - рассказал генеральный директор АО «НМЖК» Станислав Рожнов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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