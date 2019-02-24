2019-02-24T12:42:38+03:00
Общество

Курица, яйца и рыба стали дешевле в Нижегородской области

Также подешевели сахар, картофель и капуста
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Куриное мясо, куриные яйца и свежемороженая рыба подешевели в Нижегородской области за последнюю неделю. Об этом со ссылкой на Нижегородстат сообщает минэкономразвития региона.

Так, согласно информации, в период с 11 по 18 февраля 2019 года в Нижегородской области на 1,6% снизилась средняя цена на куриное мясо – со 140,9 до 138,7 рублей за килограмм. На 1,5% подешевели куриные яйца – с 64,9 до 63,9 рублей за десяток, и на 1,3% - свежемороженая рыба – с 150,9 до 148,9 рублей за килограмм.

Также сообщается, что с 11 февраля в области снизились средние цены на сахар, картофель и капусту.

Напомним, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил об увеличении государственной поддержки фермерства в регионе в 2019 году на 10 миллионов рублей, что позволило выдать 16 грантов начинающим фермерам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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