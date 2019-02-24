35-летняя рецидивистка украла телевизор из деревенского дома в Нижегородской области
В Нижегородской области задержана 35-летняя женщина, подозреваемая в похищении телевизора из чужого дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Согласно информации, инцидент произошел в период с 19 по 22 февраля 2019 года в деревне Красный Яр Краснооктябрьского района. В один из домов проник неизвестный и похитил оттуда принадлежавший потерпевшей телевизор. Потерпевшая обратилась в полицию, по статье «Кража» было возбуждено уголовное дело, а вскоре удалось задержать и саму подозреваемую. Ей оказалась 35-летняя местная жительница. Женщина не имеет работы, зато ранее уже была судима.
Свою вину злоумышленница признала. В отношении нее избрана мера пресечения в виде обязательства явкой.
Напомним, неизвестные похитили 115 тысяч рублей с банковской карты пожилой нижегородки.
ИСТОЧНИК KP.RU