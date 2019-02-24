35-летняя рецидивистка украла телевизор из деревенского дома в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 11:23 2019-02-24T11:23:13+03:00

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В Нижегородской области задержана 35-летняя женщина, подозреваемая в похищении телевизора из чужого дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, инцидент произошел в период с 19 по 22 февраля 2019 года в деревне Красный Яр Краснооктябрьского района. В один из домов проник неизвестный и похитил оттуда принадлежавший потерпевшей телевизор. Потерпевшая обратилась в полицию, по статье «Кража» было возбуждено уголовное дело, а вскоре удалось задержать и саму подозреваемую. Ей оказалась 35-летняя местная жительница. Женщина не имеет работы, зато ранее уже была судима.

Свою вину злоумышленница признала. В отношении нее избрана мера пресечения в виде обязательства явкой.

Напомним, неизвестные похитили 115 тысяч рублей с банковской карты пожилой нижегородки.

ИСТОЧНИК KP.RU