2019-02-24T09:29:40+03:00
Общество

Более 100 тысяч га леса поставят на кадастровый учет в Нижегородской области в 2019 году

Это поможет выявить нарушения, связанные с самовольным захватом земель
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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На государственный кадастровый учет в Нижегородской области в 2019 году планируется поставить лесные участки общей площадью более 100 тысяч га – на 70 тысяч га больше, чем в прошлом году. Об этом со ссылкой на директора департамента лесного хозяйства Нижегородской области Романа Воробьева сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Это позволит установить законные границы земель лесного фонда, выявить возможные нарушения, связанные с самовольным захватом земель, а также вовлечь лесные участки для предоставления в пользование гражданам и субъектам бизнеса, - отметил Роман Воробьев.

Работы будут выполняться за счет федерального бюджета. Аукцион будет объявлен уже в ближайшее время.

Кроме того, в 2019 году департаментом будет организована работа по проведению лесоустройства на площади 102 тысячи га и разработке проектной документации на площади более 100 тысяч га.

ИСТОЧНИК KP.RU

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