Более 4 млн рублей планируется направить на благоустройство Большой Покровской улицы

СЕГОДНЯ 16:22 2019-02-23T16:22:36+03:00

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Более четырех миллионов рублей планируется направить на благоустройство Большой Покровской улицы на участке от Октябрьской улицы до Малой Покровской в Нижнем Новгороде. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Победитель электронного аукциона, который намечен на 7 марта, должен будет провести инфраструктурное исследование территории и разработать дизайн-проект благоустройства. Возможно использование ранее разработанной концепции ООО "КБ Стрелка", бюро Горшунова и АНО "Огород".

Причем в проекте должно быть не менее двух детских площадок и малых архитектурных форм. В обязательном порядке концепция должна быть защищена перед экспертным советом Нижнего Новгорода.

Выполнить перечисленные работы подрядчик обязуется до 8 апреля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU