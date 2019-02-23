2019-02-23T16:22:36+03:00
Общество

Более 4 млн рублей планируется направить на благоустройство Большой Покровской улицы

Администрация Нижнего Новгорода объявила электронный аукцион
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Более четырех миллионов рублей планируется направить на благоустройство Большой Покровской улицы на участке от Октябрьской улицы до Малой Покровской в Нижнем Новгороде. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Победитель электронного аукциона, который намечен на 7 марта, должен будет провести инфраструктурное исследование территории и разработать дизайн-проект благоустройства. Возможно использование ранее разработанной концепции ООО "КБ Стрелка", бюро Горшунова и АНО "Огород".

Причем в проекте должно быть не менее двух детских площадок и малых архитектурных форм. В обязательном порядке концепция должна быть защищена перед экспертным советом Нижнего Новгорода.

Выполнить перечисленные работы подрядчик обязуется до 8 апреля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нижнем Новгороде откроется выставка "Продуктовый мир - 2019"
Около 300 спортсменов примут участие в первенстве Нижегородской области по каратэ
Неизвестные похитили 115 тысяч рублей с банковской карты пожилой нижегородки
Многофункциональные центры в Нижегородской области показали высокий уровень эффективности
ХК "Торпедо" проиграл "Динамо" в последнем матче регулярного чемпионата
Пять случаев заболевания корью зарегистрировано в Нижегородской области
Волонтеры разыскивают родственников найденной пенсионерки
Глеб Никитин: "Пусть небо над Россией всегда будет мирным!"
Фасад дома №37 по улице Пискунова должны привести в порядок к 2021 году
Нижегородский бассейн "Дельфин" хотят отремонтировать в 2019 году
Жилинспекция просит нижегородцев сообщать о свисающих с крыш сосульках
Глеб Никитин напомнил руководителям муниципалитетов о личной ответственности за уборку снега
Дзержинский депутат, набросившийся с лопатой на женщину, ушел в отставку
Пропавшая 15-летняя Настя Моисеева найдена в Нижнем Новгороде
Строительство низконапорного гидроузла в Нижегородской области обойдется в 43 миллиарда рублей
Александр Самоделкин ушел с поста ректора НГСХА
700 миллионов рублей будут потрачены на ремонт нижегородских школ в 2019 году
Власти обязали ГУММиД закрыть платежные документы по «Стрелке» до 1 марта
Суд закрыл производственный цех магазина «Пекарня» из-за антисанитарии