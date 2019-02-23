Более 4 млн рублей планируется направить на благоустройство Большой Покровской улицы
Более четырех миллионов рублей планируется направить на благоустройство Большой Покровской улицы на участке от Октябрьской улицы до Малой Покровской в Нижнем Новгороде. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Победитель электронного аукциона, который намечен на 7 марта, должен будет провести инфраструктурное исследование территории и разработать дизайн-проект благоустройства. Возможно использование ранее разработанной концепции ООО "КБ Стрелка", бюро Горшунова и АНО "Огород".
Причем в проекте должно быть не менее двух детских площадок и малых архитектурных форм. В обязательном порядке концепция должна быть защищена перед экспертным советом Нижнего Новгорода.
Выполнить перечисленные работы подрядчик обязуется до 8 апреля 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU