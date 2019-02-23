Неизвестные похитили 115 тысяч рублей с банковской карты пожилой нижегородки

СЕГОДНЯ 12:00 2019-02-23T12:00:38+03:00

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Пожилая жительница Московского района Нижнего Новгорода стала жертвой мошенников. Неизвестные похитили сняли с ее банковской карты крупную сумму, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В начале февраля в полицию обратилась 78-летняя женщина, которая рассказала, что решила продать гараж и разместила объявление об этом на специальном сайте. Спустя какое-то время ей позвонил мужчина и заявил, что находится не в Нижнем, но очень хочет приобрести у нее гараж. Потенциальный покупатель предложил оплатить покупку дистанционно, для чего попросил пенсионерку найти ближайший банкомат, а далее следовать его указаниям.

В итоге злоумышленник списал с карты нижегородки 115 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полиция напоминает: на сегодня самым распространенным способом мошенничества является бесконтактный. Поэтому, договариваясь о купле-продаже имущества, следует перечислять или получать деньги при личной встрече.

ИСТОЧНИК KP.RU