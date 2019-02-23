Многофункциональные центры в Нижегородской области показали высокий уровень эффективности
Нижегородские многофункциональные центры показали высокий уровень эффективности по итогам четвертого квартала прошлого года. Такой вывод можно сделать из рейтинга работы МФЦ, составленного Минэкономразвития РФ.
По информации пресс-служба областного правительства, в рейтинге все субъекты разбиты на четыре уровня. Высокая эффективность деятельности таких центров - более 85 баллов, средняя - 75-85, удовлетворительная - 55-75, низкая - менее 55 баллов. Нижегородская область с показателем выше 85 баллов попала в первую категорию.
Добавим, что МФЦ оценивались по нескольким показателям, в частности по доле граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", а также количеству оказываемых там услуг из обязательного перечня.
Кроме того, в рейтинге учитывается использование регионами системы мониторинга качества госуслуг "Ваш контроль".
ИСТОЧНИК KP.RU