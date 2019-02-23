Многофункциональные центры в Нижегородской области показали высокий уровень эффективности

СЕГОДНЯ 11:49 2019-02-23T11:49:05+03:00

Такой вывод можно сделать из рейтинга работы МФЦ, составленного Минэкономразвития РФ

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Нижегородские многофункциональные центры показали высокий уровень эффективности по итогам четвертого квартала прошлого года. Такой вывод можно сделать из рейтинга работы МФЦ, составленного Минэкономразвития РФ.

По информации пресс-служба областного правительства, в рейтинге все субъекты разбиты на четыре уровня. Высокая эффективность деятельности таких центров - более 85 баллов, средняя - 75-85, удовлетворительная - 55-75, низкая - менее 55 баллов. Нижегородская область с показателем выше 85 баллов попала в первую категорию.

Добавим, что МФЦ оценивались по нескольким показателям, в частности по доле граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", а также количеству оказываемых там услуг из обязательного перечня.

Кроме того, в рейтинге учитывается использование регионами системы мониторинга качества госуслуг "Ваш контроль".

ИСТОЧНИК KP.RU