ХК "Торпедо" проиграл "Динамо" в последнем матче регулярного чемпионата

СЕГОДНЯ 10:54 2019-02-23T10:54:39+03:00

При этом клуб досрочно обеспечил себе место в плей-офф

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Нижегородское "Торпедо" проиграло московскому "Динамо" в финальном матче регулярного чемпионата со счетом 1:4 (0:0, 1:3, 0:1), сообщается на сайте ХК.

В первом периоде не отличилась ни одна команда. Только в конце хоккеисты "Торпедо" получили шанс открыть счет, но Иван Бочаров не дрогнул.

Забитыми шайбами игроки порадовали болельщиков во втором периоде. Счет открыл Даниил Тарасов. Следом отличились Дмитрий Кагарлицкий и Игорь Макаров. Подопечные Дэвида Немировски ответили одной заброшенной шайбой, за что спасибо Роберту Саболичу.

В третьем игровом отрезке лед покинул Михаил Смолин. Пять минут нижегородцы играли в меньшинстве, что, однако, не помешало им отличиться. Правда, тут же точку в матче поставил Евгений Мозер - 4:1.

"Торпедо" завершило 62-матчевый регулярный чемпионат проигрышем, досрочно обеспечив место в плей-офф.

ИСТОЧНИК KP.RU