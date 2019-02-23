ХК "Торпедо" проиграл "Динамо" в последнем матче регулярного чемпионата
Нижегородское "Торпедо" проиграло московскому "Динамо" в финальном матче регулярного чемпионата со счетом 1:4 (0:0, 1:3, 0:1), сообщается на сайте ХК.
В первом периоде не отличилась ни одна команда. Только в конце хоккеисты "Торпедо" получили шанс открыть счет, но Иван Бочаров не дрогнул.
Забитыми шайбами игроки порадовали болельщиков во втором периоде. Счет открыл Даниил Тарасов. Следом отличились Дмитрий Кагарлицкий и Игорь Макаров. Подопечные Дэвида Немировски ответили одной заброшенной шайбой, за что спасибо Роберту Саболичу.
В третьем игровом отрезке лед покинул Михаил Смолин. Пять минут нижегородцы играли в меньшинстве, что, однако, не помешало им отличиться. Правда, тут же точку в матче поставил Евгений Мозер - 4:1.
"Торпедо" завершило 62-матчевый регулярный чемпионат проигрышем, досрочно обеспечив место в плей-офф.
ИСТОЧНИК KP.RU