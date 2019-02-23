Пять случаев заболевания корью зарегистрировано в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 10:34 2019-02-23T10:34:08+03:00

Еще на прошлой неделе их было трое

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Еще два человека заболели корью в Нижегородской области, сообщает НИА "Нижний Новгород" со ссылкой на нижегородский Роспотребнадзор. Теперь в регионе пять жителей с таким заболеванием.

В ведомстве уточнили, что все случаи являются завозными. Вдобавок ко всему пациенты не были привиты от кори.

Ранее "Комсомольская правда" писала о трех случаях заболевания корью - в Кстове, Дзержинске и Нижнем Новгороде. Заболел один ребенок-нижегородец и двое взрослых, которые приехали в Нижний Новгород из других стран, в том числе и с Украины.

Напомним, болезнь протекает очень тяжело. При этом, как отмечают специалисты, специфического лечения от кори не существует, поэтому нельзя выпить лекарство и выздороветь. Единственный способ защититься от кори - привиться.

ИСТОЧНИК KP.RU