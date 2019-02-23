Волонтеры разыскивают родственников найденной пенсионерки

СЕГОДНЯ 09:49 2019-02-23T10:20:28+03:00

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Нижегородские волонтеры просят помощи в поисках родственников найденной пожилой женщины. Соответствующее сообщение появилось вечером 22 февраля в группе поисково-спасательного отряда "Волонтер" в соцсети "Вконтакте".

- Она называет себя Пивоваровой Жанной Михайловна, - отметили в организации.

Любую информацию о родственниках или знакомых найденной женщины следует сообщать на горячую линию отряда "Волонтер" по телефону 291-51-51.

Ранее "Комсомолка" писала про 15-летнюю Настю Моисееву, которую нашли в Нижнем Новгороде. Она пропала 15 февраля 2019 года.

Напомним также, спустя полгода поисков в Ижевске была найдена 16-летняя нижегородка Саша Кузнецова. Как выяснилось, она уехала в другой город к молодому человеку, с которым познакомилась через социальную сеть.

ИСТОЧНИК KP.RU