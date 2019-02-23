2019-02-23T12:29:17+03:00
Общество

Глеб Никитин: "Пусть небо над Россией всегда будет мирным!"

Губернатор Нижегородской области поздравил жителей с Днем защитника Отечества
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Глава региона Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем защитника Отечества, отмечаемым 23 февраля. По его словам, это один из самых важных праздников в России: в основе его лежат преданность стране и готовность защищать ее.

- Само понятие Отечества символизирует связь человека с родной землей и своими предками. Недаром испокон веков Родину на Руси называли матерью. В этом отразилась народная мудрость и воля, направленные на сохранение национальной культуры и самобытности, - отметил губернатор.

Также Никитин обратился к ветеранам, сражавшихся за страну в годы Великой Отечественной войны, и к тем, кто отстаивал национальные интересы в новейших военных конфликтах.

- В эти дни мне хочется сказать вам огромное спасибо за ратный труд. Благодарю и всех, кто трудится над укреплением обороноспобности страны на нижегородских предприятиях. Вы достойно продолжаете славные традиции, заложенные в годы Великой Отечественной войны, когда город Горький стали называть кузницей Победы! - заявил глава региона.

Отдельные поздравления прозвучали в адрес людей, занимающихся патриотическим воспитанием молодежи. Благодаря их работе десятки тысяч ребят становятся настоящими гражданами своей страны.

- В День защитника Отечества всем нижегородцам желаю здоровья и благополучия. Пусть небо над Россией всегда будет мирным! - заключил Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Неизвестные похитили 115 тысяч рублей с банковской карты пожилой нижегородки
Многофункциональные центры в Нижегородской области показали высокий уровень эффективности
ХК "Торпедо" проиграл "Динамо" в последнем матче регулярного чемпионата
Пять случаев заболевания корью зарегистрировано в Нижегородской области
Волонтеры разыскивают родственников найденной пенсионерки
Фасад дома №37 по улице Пискунова должны привести в порядок к 2021 году
Нижегородский бассейн "Дельфин" хотят отремонтировать в 2019 году
Жилинспекция просит нижегородцев сообщать о свисающих с крыш сосульках
Глеб Никитин напомнил руководителям муниципалитетов о личной ответственности за уборку снега
Дзержинский депутат, набросившийся с лопатой на женщину, ушел в отставку
Пропавшая 15-летняя Настя Моисеева найдена в Нижнем Новгороде
Строительство низконапорного гидроузла в Нижегородской области обойдется в 43 миллиарда рублей
Александр Самоделкин ушел с поста ректора НГСХА
700 миллионов рублей будут потрачены на ремонт нижегородских школ в 2019 году
Власти обязали ГУММиД закрыть платежные документы по «Стрелке» до 1 марта
Суд закрыл производственный цех магазина «Пекарня» из-за антисанитарии