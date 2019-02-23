Глеб Никитин: "Пусть небо над Россией всегда будет мирным!"

СЕГОДНЯ 09:01 2019-02-23T12:29:17+03:00

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Глава региона Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем защитника Отечества, отмечаемым 23 февраля. По его словам, это один из самых важных праздников в России: в основе его лежат преданность стране и готовность защищать ее.

- Само понятие Отечества символизирует связь человека с родной землей и своими предками. Недаром испокон веков Родину на Руси называли матерью. В этом отразилась народная мудрость и воля, направленные на сохранение национальной культуры и самобытности, - отметил губернатор.

Также Никитин обратился к ветеранам, сражавшихся за страну в годы Великой Отечественной войны, и к тем, кто отстаивал национальные интересы в новейших военных конфликтах.

- В эти дни мне хочется сказать вам огромное спасибо за ратный труд. Благодарю и всех, кто трудится над укреплением обороноспобности страны на нижегородских предприятиях. Вы достойно продолжаете славные традиции, заложенные в годы Великой Отечественной войны, когда город Горький стали называть кузницей Победы! - заявил глава региона.

Отдельные поздравления прозвучали в адрес людей, занимающихся патриотическим воспитанием молодежи. Благодаря их работе десятки тысяч ребят становятся настоящими гражданами своей страны.

- В День защитника Отечества всем нижегородцам желаю здоровья и благополучия. Пусть небо над Россией всегда будет мирным! - заключил Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU