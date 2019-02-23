Нижегородский бассейн "Дельфин" хотят отремонтировать в 2019 году

СЕГОДНЯ 08:02 2019-02-23T08:03:55+03:00

Также в планах привести в порядок училище олимпийского резерва

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Нижегородская область собирается потратить 58 млн рублей на ремонт бассейна "Дельфин" в 2019 году. Об этом со ссылкой на замглаву региона Александра Югова сообщает пресс-служба регионального правительства.

Чиновник напомнил, что "Дельфин" - единственный в областном центре 50-метровый бассейн. В нем тренируются воспитанники школы олимпийского резерва, представители нижегородских федераций плаваний, современного пятиборья, триатлона и водного поло. Также там проводятся соревнования по водному поло и плаванию.

Югов добавил, что состояние бассейна, которому в 2018 году исполнилось полвека, оставляет желать лучшего. В первую очередь планируется отремонтировать чашу бассейна, а затем заменить систему вентиляции и зону для зрителей, отремонтировать душевые и заменить оборудование в раздевалках.

Кроме того, в этом году предстоит привести в порядок училище олимпийского резерва. На эти цели выделят 78 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU