Нижегородский бассейн "Дельфин" хотят отремонтировать в 2019 году
Нижегородская область собирается потратить 58 млн рублей на ремонт бассейна "Дельфин" в 2019 году. Об этом со ссылкой на замглаву региона Александра Югова сообщает пресс-служба регионального правительства.
Чиновник напомнил, что "Дельфин" - единственный в областном центре 50-метровый бассейн. В нем тренируются воспитанники школы олимпийского резерва, представители нижегородских федераций плаваний, современного пятиборья, триатлона и водного поло. Также там проводятся соревнования по водному поло и плаванию.
Югов добавил, что состояние бассейна, которому в 2018 году исполнилось полвека, оставляет желать лучшего. В первую очередь планируется отремонтировать чашу бассейна, а затем заменить систему вентиляции и зону для зрителей, отремонтировать душевые и заменить оборудование в раздевалках.
Кроме того, в этом году предстоит привести в порядок училище олимпийского резерва. На эти цели выделят 78 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU