Жилинспекция просит нижегородцев сообщать о свисающих с крыш сосульках

СЕГОДНЯ 07:53 2019-02-23T07:53:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Государственная жилищная инспекция обратилась к жителям Нижнего Новгорода и области с просьбой сообщать о свисающих с крыш сосульках. Со следующей недели ожидается потепление, что увеличивает опасность схода снега с крыш и падения сосулек, информирует пресс-служба областного правительства.

Вместе с тем, по данным надзорного органа, говорить об увеличении обращений жителей в связи с прошедшим снегопадом не приходится. Однако инспекторы продолжают свои проверки, причем не только по жалобам, поступающим непосредственно в ГЖИ, но и по публикациям в средствах массовой информации и соцсетях.

- Мы понимаем, что снегопад был сильный. Тем не менее требуем от наших инспекторов незамедлительно реагировать на сообщения о ситуациях, представляющих угрозу жизни и здоровью нижегородцев, - уточнил руководитель Госжилинспекции Нижегородской области Игорь Сербул.

Напомним, в начале февраля глава региона Глеб Никитин поручил ГЖИ проверить состояние крыш многоквартирных домов Нижнего Новгорода и населенных пунктов региона. Ведомство сразу запланировало серию проверок.

ИСТОЧНИК KP.RU