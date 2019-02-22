Дзержинский депутат, набросившийся с лопатой на женщину, ушел в отставку

СЕГОДНЯ 17:21 2019-02-22T17:21:19+03:00

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Инцидент с депутатом, набросившимся с лопатой на женщину в Дзержинске, был рассмотрен на заседании президиума регионального политсовета партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба партии.

Напомним, несколько дней назад в социальных сетях появилось видео, на котором заместитель председателя городской думы Дзержинска Игорь Крашенинников кричит на женщину и угрожает ей лопатой, а та, в свою очередь, убеждает, что он поцарапал ей машину.

Участники заседания выслушали позицию самого Игоря Крашенинникова, который принес извинения за произошедшее. Однако члены президиума сошлись во мнении, что такое поведение было категорически неприемлемым. В итоге было принято решение о сложении Игорем Крашенинниковым полномочий члена местного политсовета местного отделения партии «Единая Россия» города Дзержинска и заместителя председателя городской думы Дзержинска.

- Наказание суровое, человек лишен всех руководящих должностей. Свою вину он в полной мере осознает. Игорь Юрьевич является депутатом, избранным по одномандатному избирательному округу, и, конечно, мы будем пристально следить за его деятельностью в будущем, - заявил секретарь НРО партии «Единая Россия» Денис Москвин.

ИСТОЧНИК KP.RU