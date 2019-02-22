2019-02-22T16:51:18+03:00
Общество

Пропавшая 15-летняя Настя Моисеева найдена в Нижнем Новгороде

Поиски заняли целую неделю
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Пропавшую 15-летнюю Настю Моисееву нашли в Нижнем Новгороде. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в нижегородском поисково-спасательном отряде «Волонтер».

- Найдена, жива! Спасибо всем неравнодушным за помощь и распространение информации, - гласит сообщение. Об обстоятельствах, при которых девочка была найдена, и где именно она находилась все это время, пока ничего не говорится.

Напомним, Анастасия Моисеева пропала 15 февраля 2019 года. Также отмечалось, что ранее девочка уже самовольно убегала из дома.

Напомним также, спустя полгода поисков в Ижевске была найдена 16-летняя нижегородка Саша Кузнецова. Как выяснилось, она уехала в другой город к молодому человеку, с которым познакомилась через социальную сеть.В ближайшее время она должна вернуться домой к родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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